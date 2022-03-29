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Футболіст програв боротьбу жахливій хворобі.

Надзвичайно сумні новини надійшли з Бельгії від місцевого клубу Серкль Брюгге, який наразі займає десятий рядок у Лізі Жюпіле.

Вихованець клубу, голкіпер Мігель Ван Дамме, останні п’ять років боровся з лейкемією, проте зрештою важке захворювання взяло гору над футболістом.

28-річний виконавець розпочинав свою кар’єру в якості нападника, проте згодом його перекваліфікували на позицію воротаря, на якій він зрештою й дебютував у дорослому футболі в віці 17 років у складі Мальдегема, після чого через два роки потрапив до Серкль Брюгге.

Рік потому головний тренер Лоренцо Сталенс дав виконавцю можливість спробувати власні сили в матчі основної команди, а коли Серкль вилетів до другого дивізіону, то Ван Дамме зумів одноосібно зайняти місце у воротах.

Нажаль, майже одразу після того, як це сталося, лікарі діагностували в нього лейкемію, задля боротьби з якою йому потрібно було пройти кілька курсів хіміотерапії.

Одного разу лікарі навіть оголошували, що гравець вилікувався від хвороби, проте в 2019 році вона повернулася з новою силою, остаточний невтішний вердикт Мігель почув у вересні 2020 року— за два дні після того, як його дружина повідомила про те, що чекає на дитину.

"Я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб потримати дитину на руках бодай раз", — сказав тоді футболіст, після чого його мрія здійснилася в травні 2021 року.

За свою кар’єру Ван Дамме відіграв 44 матчі, пропустив 60 голів, проте 12 разів залишав ворота недоторканими.