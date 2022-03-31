Оперативна інформація станом на 24.00 30.03.2022 щодо російського вторгнення.
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
31 марта 2022, 06:00
Завершилась тридцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування “Калибр”. У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу “Калибр” на фрегаті “Адмирал Макаров”.
Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил РФ для участі у війні. За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів.
Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої “херсонської народної республіки”).
Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни. Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках. Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО.
Щодо дій противника на окремих напрямках.
🔻На Волинському напрямку. В районах населених пунктів Пінськ, Лунінець республіки Білорусь зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ, які, ймовірно, були виведені з території України.
🔻На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки.
🔻На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. В найближчий час очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова.
🔻На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів в районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ.
🔻На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь. Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав.
В Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії. Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська.
🔻На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповненні запасів. Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки.
За наявною інформацією, командування збройних сил РФ з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме: командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя, знятий з посади; командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, знятий з посади та заарештований; начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова, був важко поранений; начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицкого, був важко поранений; заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецкого, загинув; командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, загинув; командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська, знятий з посади та заарештований.
Також до вашої уваги найголовніше з вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського за 30 березня:
▪️ Переговорний процес є, але це поки що лише слова. Є також і слова окупантів про нібито відведення російських військ, але ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання.
Але також бачимо у цей же час накопичення російських військ на Донбасі.
▪️ Ми нічого не віддамо і будемо боротись за кожен метр нашої землі, кожну нашу людину. У такий час, як переживає наше держава, не повинно бути таких дискусій, до яких наше суспільство і наш політикум звик у мирний час. Якщо хтось робить вигляд, ніби може повчати наші Збройні Сили України, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити — відправитись на поле бою. Якщо не готові цього зробити, то не варто повчати наших захисників.
▪️ Відбулась розмова з президентом Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Подякував за бюджетну підтримку. Я назвав президенту Байдену, що необхідно Україні і був дуже щирим. Якщо ми хочемо боротись за свободу разом, то ми просимо наших партнерів. А якщо ми виборюємо свободу та демократію, то ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний момент — танки, літаки, артилерійські системи.
▪️ Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, а є ті, хто даремно витрачає час і працює на те, щоб залишатись на посаді. Сьогодні я підписав указ про відкликання першої такої людини — посла України з Мароко. Також відкликано посла з Грузії. Не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу — шукайте іншу роботу. Чекаю конкретних результатів від наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході та у Південно-Східній Азії та країнах Африки. Таких же результатів чекаю від наших військових аташе.
▪️ Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами наших захисників. 122 захисника, з них 23 — посмертно.
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!