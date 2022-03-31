🔻На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповненні запасів. Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки.

За наявною інформацією, командування збройних сил РФ з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме: командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя, знятий з посади; командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, знятий з посади та заарештований; начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова, був важко поранений; начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицкого, був важко поранений; заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецкого, загинув; командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, загинув; командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська, знятий з посади та заарештований.

Також до вашої уваги найголовніше з вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського за 30 березня:

▪️ Переговорний процес є, але це поки що лише слова. Є також і слова окупантів про нібито відведення російських військ, але ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання.

Але також бачимо у цей же час накопичення російських військ на Донбасі.

▪️ Ми нічого не віддамо і будемо боротись за кожен метр нашої землі, кожну нашу людину. У такий час, як переживає наше держава, не повинно бути таких дискусій, до яких наше суспільство і наш політикум звик у мирний час. Якщо хтось робить вигляд, ніби може повчати наші Збройні Сили України, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити — відправитись на поле бою. Якщо не готові цього зробити, то не варто повчати наших захисників.

▪️ Відбулась розмова з президентом Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Подякував за бюджетну підтримку. Я назвав президенту Байдену, що необхідно Україні і був дуже щирим. Якщо ми хочемо боротись за свободу разом, то ми просимо наших партнерів. А якщо ми виборюємо свободу та демократію, то ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний момент — танки, літаки, артилерійські системи.

▪️ Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, а є ті, хто даремно витрачає час і працює на те, щоб залишатись на посаді. Сьогодні я підписав указ про відкликання першої такої людини — посла України з Мароко. Також відкликано посла з Грузії. Не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу — шукайте іншу роботу. Чекаю конкретних результатів від наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході та у Південно-Східній Азії та країнах Африки. Таких же результатів чекаю від наших військових аташе.

▪️ Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами наших захисників. 122 захисника, з них 23 — посмертно.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!