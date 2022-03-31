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Поки що в Україні йде війна через вторгнення РФ, Міжнародна федерація футболу заграє з окупантами.

У Досі (Катар) відбувся 72-й конгрес Міжнародної федерації футболу, на якому керівні футбольні органи розглядали низку питань.

Очікувалося, що на порядку денному стане можливе виключення Росії з організації за розв'язану повномасштабну війну в Україні наприкінці лютого цього року, проте ФІФА вирішила навіть не розглядати це питання.

Натомість, як повідомляє офіційний сайт ФІФА, більшістю голосів було припинено членство національних федерацій Пакистану, Зімбабве та Кенії.

На цьому "загравання" чиновників Міжнародної федерації футболу із країною-окупантом не завершились. Так, конгрес ФІФА вирішив надати російській мові статус офіційної мови організації.

Раніше статут передбачав використання трьох мов у документації та спілкуванні з членами-асоціаціями (англійська, іспанська та французька). Також офіційний статус має німецька мова, оскільки штаб-квартира ФІФА розташована у німецькомовній Швейцарії.