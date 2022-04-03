Разом до перемоги! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

Мир для нас не буде наслідком якихось рішень ворога десь там у москві. Не варто плекати надій, що вони просто підуть з нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир, отримати його в тяжких боях і паралельно в перемовинах, і паралельно в щоденній енергічній праці.

▪️Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Російські війська хочуть захопити весь Донбасі і Південь України. Наша мета — захистити свободу, нашу землю, наших людей.

▪️ Кожна ракета, скинута на наші міста, кожна бомба, яку скинули на наших людей, наших дітей тільки додають чорних фарб до того, як в історії будуть описані ті, від кого залежало рішення, чи допомагати Україні зі зброєю.

▪️ Вдячний мешканцям Енергодара, які вийшли сьогодні на мітинг. За кожного пораненого буде відповідь.

▪️ Вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться і виходить. Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.

▪️ Окремо звертаюсь до депутатів, які не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що вирішили змінювати слова гімну. А що ви у своєму житті зробили такого, аби у вас зʼявилось моральне право змінювати слова гімну. Ви що, видатні поети, може відзначились чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий, що можна гімн міняти і це треба? Заспокойте емоції, припиніть виставляти себе дурнями. Навіть якщо випадково за щось таке проголосуть, мого підпису там не будуть.

▪️Хочу звернутись до ще однієї людини, яка здається не повністю розуміє, що відбувається і що переживає Україна і вся Європа. До прем’єр-міністра Угорщини, який чи не єдиний в Європі підтримує пана путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешту. Ми не отримали ніякої допомоги, не побачили жодного лідерства, жодного зусилля, щоб зупинити цю війну. Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам?

▪️З Борисом Джонсоном домовились про нову оборонну підтримку України, посилення санкцій. Вдячний Борису за історичне лідерство.

▪️Підписав Указ про відзначення державними нагородами наших героїв — 131 військовослужбовець ЗСУ, з них 9 — посмертно.