Завершується тридцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
 
2-го квітня Повітряні Сили ЗС України уразили вісім повітряних цілей:
2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
1 вертоліт;
1 БпЛА (ОТР);
4 крилаті ракети.
Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.
Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні і авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась.
 
Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України. Планується створення “добровольчих” батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.
 
🔻На Волинському напрямку суттєвих змін у стані та положенні підрозділів окупаційних військ та їх союзників не відзначено.
 
🔻На Поліському напрямку. Окупанти продовжують виведення підрозділів на територію республіки Білорусь. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.
 
🔻На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави до Російської федерації та республіки Білорусь. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей. У складі колон, окрім вантажних автомобілів, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК “Іскандер”. Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях та об’єктах, що мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження та відправку на територію Російської федерації.
 
Триває виведення до Російської федерації (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Забезпечення виводу військ здійснює батальйонно-тактична група 1-ї танкової армії Західного воєнного округу.
 
🔻На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Слід відзначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема й із застосуванням безпілотних літальних апаратів.
 
🔻На Донецькому напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних Сил України та вести штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли.
 
Сили оборони України продовжують боронити нашу землю, поступово звільняють окуповані території, завдаючи ворогу суттєвих втрат.
 
Разом до перемоги! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!
 
 

 Мир для нас не буде наслідком якихось рішень ворога десь там у москві. Не варто плекати надій, що вони просто підуть з нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир, отримати його в тяжких боях і паралельно в перемовинах, і паралельно в щоденній енергічній праці. 

▪️Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Російські війська хочуть захопити весь Донбасі і Південь України. Наша мета — захистити свободу, нашу землю, наших людей. 

▪️ Кожна ракета, скинута на наші міста, кожна бомба, яку скинули на наших людей, наших дітей тільки додають чорних фарб до того, як в історії будуть описані ті, від кого залежало рішення, чи допомагати Україні зі зброєю. 

▪️ Вдячний мешканцям Енергодара, які вийшли сьогодні на мітинг. За кожного пораненого буде відповідь. 

▪️ Вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться і виходить. Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.

▪️ Окремо звертаюсь до депутатів, які не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що вирішили змінювати слова гімну. А що ви у своєму житті зробили такого, аби у вас зʼявилось моральне право змінювати слова гімну. Ви що, видатні поети, може відзначились чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий, що можна гімн міняти і це треба? Заспокойте емоції, припиніть виставляти себе дурнями. Навіть якщо випадково за щось таке проголосуть, мого підпису там не будуть. 

▪️Хочу звернутись до ще однієї людини, яка здається не повністю розуміє, що відбувається і що переживає Україна і вся Європа. До прем’єр-міністра Угорщини, який чи не єдиний в Європі підтримує пана путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешту. Ми не отримали ніякої допомоги, не побачили жодного лідерства, жодного зусилля, щоб зупинити цю війну. Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? 

▪️З Борисом Джонсоном домовились про нову оборонну підтримку України, посилення санкцій. Вдячний Борису за історичне лідерство. 

▪️Підписав Указ про відзначення державними нагородами наших героїв — 131 військовослужбовець ЗСУ, з них 9 — посмертно.