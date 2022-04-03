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Вадим Гутцайт висловився про усунення спортсменів із країн-агресорів із міжнародних змагань.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві, Повномасштабне вторгнення РФ на територію України наприкінці лютого цього року не могло не позначитися на спортивному світі.

Так, за словами Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, спортсменів з РФ та Білорусі вже відсторонили від участі у 90-95% світових спортивних змагань.

"Якщо брати за 100% весь світовий спорт, то десь 90-95% відсторонили Російську Федерацію та Білорусь від участі у змаганнях. Це реальний удар по спорту цих країн. Повністю йде спортивний бойкот, вони ніде не беруть участі".

"В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою, ми завжди так жили і працювали, але на сьогодні вже немає спорту поза політикою. Спорт у політиці. І ми бачимо, як спортивні гімнасти вихолдять із буквою "Z" – це спорт поза політикою?" — заявив Гутцайт в коментарі програмі Факти ICTV.

Нагадаємо, раніше на Росії знову перервали трансляцію матчу Бундесліги через українські прапори.