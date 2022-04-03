Поєдинок Боруссія М — Майнц довелося перервати через прапори України вже на 9-ій хвилині.
Борусія М - Майнц, Getty Images
03 апреля 2022, 22:00
У країні-окупанті продовжується тотальна цензура, зокрема під час трансляцій футбольних матчів.
Раніше російський канал МатчТВ переривав поєдинок 28-го туру німецької Бундесліги між дортмундською Боруссією та Лейпцигом через заклики "Зупиніть війну" та "Підтримуємо Україну" на екрані.
Зараз трансляція на цьому ж телеканалі перервалася під час матчу чемпіонату Німеччини між Боруссією М і Майнцом на 9-й хвилині. Причиною стали продемонстровані українські прапори.
Зазначимо, що поєдинок між Боруссією М та Майнцом завершився внічию з рахунком 1:1.
Раніше гравці клубів Бундесліги записали відео на підтримку України і закликали допомогти жертвам російської агресії.