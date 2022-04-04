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Оперативна інформація станом на 24.00 03.04.2022 щодо російського вторгнення.

Минула тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

РФ продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва. Окупанти продовжують нанесення ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони.

За вчорашній день зенітні ракетні війська Повітряних Сил та Операція об'єднаних сил знищили:

✅2 літака (Су-34 та Су-35);

✅1 вертоліт;

✅1 БПЛА;

✅2 одиниці броньованої техніки;

✅2 крилаті ракети;

✅43 військових автомобіля;

✅1 міномет противника з розрахунком;

✅уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління)

Щодо дій противника на окремих напрямках.

🔻На Волинському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

🔻На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території республіки білорусь до російської федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.

🔻На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.

🔻На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.

🔻На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка. За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя.

🔻Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Також до вашої уваги найголовніше з вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського за 3 квітня:

▪️ Сотні вбитих, закатованих, розстріляних українських громадян у деокупованих містах та селах на Київщині. Тіла на вулицях, усе заміновано, заміновані навіть тіла убитих. Всюди наслідки мародерства.

▪️ На нашій землі побувало концентроване зло. Мародери, вбивці, кати, ґвалтівники, які називають себе армією. І які заслуговують лише на смерть після того, що вони зробили.

▪️ Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела эти фото из бучи и гостомеля. И поняли, что воспитали мародеров, убийц, палачей.

▪️ Оторваные взрывами руки на улицах, пытки, убийства, выстрелы в затылок связаным людям. Вот так теперь будет восприниматься россия. Ваша культура и человеческий облик погибли.

▪️ Я прийняв рішення про створення спеціального механізму розслідування кожного злочину окупантів на території нашої держави. Цей механізм дозволить Україні та світу притягнути до конкретної відповідальності усіх причетних до цієї війни. Ми зробимо все, що це зло більше не повторилось. Кожен причетний буде внесений до спеціальної Книги Катів, і відповідним чином покараний.

▪️ Після вигнання російських військових з наших земель може відкритись ще більше жахливих злочинів, бо така природа російських військових. Це виродки, які не уміють інакше.

▪️ Сьогодні 14-та річниця бухарестського саміту НАТО. Тоді вони думали, що не прийнявши Україну в альянс, зможуть заспокоїти Росію. Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу і побачити, до чого призвела політика поступок Росії.

▪️ Ми повинні бути сильними. 14 років тому путін сказав, що немає такої країни, як Україна. А ми доводимо, що така країна є. По хорошому, ми не повинні були просити про військову допомогу, всю необхідну зброю нам і так мали надати.

▪️ Є стандарти української армії та українських людей. І багатьом варто повчитись цьому у нас. І є стандарти російських окупантів. Це добро і зло. Це Європа і чорна діра.

▪️ Ми переможемо у цій війні. Не зважаючи на те, що деякі політики так і не зможуть перемогти нерішучість у собі. І ми вже працюємо над тим, щоб повернути Бучу до життя. Дати безпеку людям. Бо Росію вигнали, і повернулась Україна. Повернулось життя.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!