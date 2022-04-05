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Молодий нападник вражає своєю грою за Черно Море.

Чемпіонат Болгарії у самому розпалі — вже зіграно 25 турів та сформувалась трійка лідерів. До цієї трійки входить Лудогорець, ЦСКА Софія та Черно Море.

У Черно Море, який йде на третьому місці у турнірній таблиці, виступає український нападник Євген Сердюк.

23-річний форвард є лідером команди і входить до топ-3 найкращих бомбардирів чемпіонату Болгарії з 11 голами в активі.

Відзначимо також, що Сердюк забиває вже протягом п'яти поєдинків поспіль. В останній грі проти Ботєв Враца він забив двічі.

Нагадаємо, що Сердюк раніше грав за Фатіму, Боавішту і Каса Піу. Він став гравцем Чорно Море у 2021 році.