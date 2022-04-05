Каміль Бортнічук підтримує рішення відсторонити РФ звідусіль.
Каміль Бортнічук
05 апреля 2022, 18:42
Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук виступив за відсторонення держави-терористки під назвою РФ від усіх міжнародних змагань.
"Кілька тижнів тому ми мали спільну нараду з колегами майже всіх європейських країн. Завдання — максимально обмежити можливість участі російських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Ми маємо йти далі на сьогоднішній день.
Ми виступаємо за виключення росіян, до завершення мирного процесу, а отже, і компенсації для України, з усіх спортивних федерацій на чолі з Міжнародним олімпійським комітетом.
РФ в останні роки проводить дуже агресивну дипломатичну політику, яка полягає в купівлі місць у радах ключових спортивних федерацій. За їх кандидатом завжди йшов один із потужних спонсорів з російським капіталом. Тому виключення російського капіталу зі світового спорту має відбутися зараз.
Після того, що сталося в Бучі, голос Польщі має бути зрозумілий кожному в Європі. У світовому спорті немає місця для злочинців", — цитує Бортнічука Polskie Radio24.