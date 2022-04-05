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Каміль Бортнічук підтримує рішення відсторонити РФ звідусіль.

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук виступив за відсторонення держави-терористки під назвою РФ від усіх міжнародних змагань.

"Кілька тижнів тому ми мали спільну нараду з колегами майже всіх європейських країн. Завдання — максимально обмежити можливість участі російських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Ми маємо йти далі на сьогоднішній день.

Ми виступаємо за виключення росіян, до завершення мирного процесу, а отже, і компенсації для України, з усіх спортивних федерацій на чолі з Міжнародним олімпійським комітетом.

РФ в останні роки проводить дуже агресивну дипломатичну політику, яка полягає в купівлі місць у радах ключових спортивних федерацій. За їх кандидатом завжди йшов один із потужних спонсорів з російським капіталом. Тому виключення російського капіталу зі світового спорту має відбутися зараз.

Після того, що сталося в Бучі, голос Польщі має бути зрозумілий кожному в Європі. У світовому спорті немає місця для злочинців", — цитує Бортнічука Polskie Radio24.