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Оперативна інформація станом на 06.00 05.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сорок друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами.

Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі.

✅Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет.

Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах.

▪️ Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що в них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги.

▪️ Франція надаватиме технічну та експертну підтримку розслідування злочинів російських окупантів в Бучі та інших містах нашої держави.

▪️ Віднині Біла зала в Маріїнському палаці називатиметься Білою залою Героїв України. Тут, де приймають глав іноземних держав, тепер відбуватимуться церемонії нагородження українських військових.