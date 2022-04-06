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Суперником киян стануть однолітки з лісабонського Спортингу.

У рамках 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА київське Динамо U-19 зустрінеться з однолітками з лісабонського Спортингу у Бухаресті на стадіоні "Джулешті".

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", відвідати це протистояння можна абсолютно безкоштовно, замовивши заздалегідь квиток.

Також можна зробити добровільне благодійне пожертвування у розмірі 10 лей (2 євро) або 20 лей (4 євро). Усі зібрані кошти будуть спрямовані на фінансовий супровід і допомогу дітям-біженцям, які вимушені були покинути Україну разом зі своїми матерями, та були розміщені в Румунії:

- переселенці, які прибули з Чернівців і розміщені в Ізвору-Мурешулуй (30 осіб);

- переселенці з Києва та Київської області, розміщені в Келіменешті (30 осіб);

- переселенці з Одеси, розміщені в Бухаресті (30 осіб);

- переселенці з усіх регіонів України, розміщені в Тімішоарі (20 осіб).

Нагадаємо, матч Динамо Київ U-19 – Спортінг Лісабон U-19 відбудеться у четвер, 7 квітня, о 15:00.