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Італійський вінгер закликав робити пожертвування для українців.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві, а футбольний світ продовжує не лише допомагати нашій країні добрим словом, а й справою.

Так, крайній півзахисник Роми Стефан Ель Шаараві допомагає українцям у Румунії, які покинули Україну через повномасштабне військове вторгнення російських терористів та окупантів.

"Я знаю та підтримую Cesvi (одна з найбільших гуманітарних організацій Італії – прим. ред.) протягом довгого часу і тепер хочу відреагувати на кризу в Україні.

Тому я вирішив підтримати центр "Маленький принц" у Сигіті, Румунія, де Cesvi дає прихисток матерям з дітьми, які втекли від війни. У такий скрутний час дуже важливо дати цим сім’ям максимальну підтримку", — написав Ель Шаараві в Instagram.