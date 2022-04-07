Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

Головне зі звернення Президента:

▪️Тепер ставлення до усіх в Росії буде простим – або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства.

▪️Є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захопленій території убитих українців.

▪️Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти Росіі. Блокуються нові інвестиції в країну, застосовуються обмеження проти кількох системних банків, додаються персональні санкції, а також інші обмеження.

▪️Продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів, відмові демократичного світу від російської нафти.

▪️Західний світ повинен зробити превентивні дії, якщо їх не буде — це стане історичною помилкою усього Західного світу.

▪️Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України в ЄС. А також робитиме все, щоб посилити тиск на росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилась ця війна.

▪️Завтра буду звертатись ще до парламентів і народів Греції та Республіки Кіпр.

▪️Ми маємо зробити все можливе, щоб по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий та середній бізнес на усій нашій території.

▪️Це залежить від урядовців, центральної влади, усіх керівників на місцевому рівні, кожен керівник будь-якого рівня повинен викладатися на сто відсотків, щоб зробити все для повернення людей.

▪️Російські окупанти продовжують накопичувати бойову силу, щоб реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі. Ми ж готуємось до подальшого скорочення російського воєнного потенціалу. Ми будемо боротись і не відступимо.