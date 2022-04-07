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Форварда Реалу було не зупинити в матчі проти Челсі.

Добігли кінця перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, тому організатори турніри мають змогу підбивати певні підсумки проміжного етапу змагань перед зустрічами у відповідь.

Зокрема, до уваги вболівальників було запропоновано чотири взяття воріт із загальних десяти м’ячів, які були забиті командами за два ігрових дні, із яких пропонується обрати найбільш видовищний гол.

До переліку потрапили:

– перший із трьох м’ячів Каріма Бензема (Реал Мадрид) у гостьовому матчі проти лондонського Челсі (3:1);

– єдиний гол у відповідь із боку "синіх" у виконанні Кая Гаверца;

– переможний постріл з боку Кевіна де Брюйне (Манчестер Сіті) в матчі проти Атлетіко (1:0);

– улучний удар Садіо Мане (Ліверпуль) в ворота лісабонської Бенфіки (3:1).

Проголосувати за автора найкращого, на вашу думку, голу тижня в Лізі чемпіонів УЄФА можна нижче в цьому матеріалі та на офіційному сайті організаторів турніру.

Окрім того, пропонуємо вам вибрати також і найкращого гравця перших чвертьфіналів цьогорічного розіграшу.