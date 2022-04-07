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Закінчився поєдинок юнацької ЛЧ.

В рамках поєдинку 1/8 фіналу юнацької Ліги чемпіонів київське Динамо поступилось Спортингу з рахунком 1:2.

Через війну в Україні, поєдинок проходив на нейтральному полі у Румунії на стадіоні Джулешти-Валентин Стенеску.

Гра розпочалася для киян невдало. Кабрал отримав м'яч у штрафному майданчику и прошив ближній кут воріт Нещерета. Другий гол — віддзеркалення першого. Знову Кабрал, знову ближній кут, знову невдала гра від захисту и воротаря — 0:2.

На 49 хвилині гри Динамо заробило 11-метровий удар. До м'яча підійшов Бражко та реалізовав спробу — 1:2.

Спортінг крокує далі і у 1/4 фіналу зійдеться проти однолітків з Бенфіки.

Динамо U-19 — Спортінг U-19 1:2

Голи: Бражко, 49 — Кабрал 2, 28

Динамо U-19: Нещерет — Малиш, Боль, Дьячук, Бенедюк — Бражко, Яцюк, Царенко (Ель-Хамлічі, 88), Волошин (Горбач, 90), Діалло — Близніченко.

Спортінг U-19: Каллаі — Назінью, Фернандеш, Ламба, Естевеш — Фернандеш, Ессугу, Вейга — Менінью (Діаш, 63), Кабрал (Травассос, 82) — Рібейру (Черміті, 63).

Попередження: Боль, Волошин, Яцюк, Діалло, Блізніченко, Фернандеш