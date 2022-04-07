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ФОТО УЄФА
07 апреля 2022, 19:22
В рамках 1/8 фіналу юнацької Ліги чемпіонів Динамо U-19 поступилось Cпортінгу U-19 із рахунком 1:2.
На гол від Бражко з 11-метрового, госты відповіли дублем Кабрала. До вашої уваги відео голів та огляд гри.
Динамо U-19 — Спортінг U-19 1:2
Голи: Бражко, 49 — Кабрал 2, 28
Динамо U-19: Нещерет — Малиш, Боль, Дьячук, Бенедюк — Бражко, Яцюк, Царенко (Ель-Хамлічі, 88), Волошин (Горбач, 90), Діалло — Близніченко.
Спортінг U-19: Каллаі — Назінью, Фернандеш, Ламба, Естевеш — Фернандеш, Ессугу, Вейга — Менінью (Діаш, 63), Кабрал (Травассос, 82) — Рібейру (Черміті, 63).
Попередження: Боль, Волошин, Яцюк, Діалло, Блізніченко, Фернандеш