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Оперативна інформація станом на 06:00 08.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сорок четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території республіки білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

За наявною інформацією, на території республіки біларусь здійснюється відбір так званих “добровольців” із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.

Ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у районах Брянської та Курської областей. На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

Також до вашої уваги найголовніше з вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського за 7 квітня:

▪️ Бути сміливими — це наш бренд. Ось це – бути нами. Бути українцями. Якби всі у світі мали хоча б 10 відсотків сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права та свободи народів просто не було би.

▪️ Потрібно більше санкцій, ще більш сміливі санкції. Сміливість і практичність мають бути критерієм для оцінки рішень.

▪️ В першу чергу – Україні потрібна зброя, яка дозволить нам отримати перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути.

▪️ Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи і безпеки людини, для концепції прав людини як такої.

▪️ Російські пропагандисти готують «дзеркальну відповідь» на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито українські захисники міста.

▪️ Кожне вбивство буде розкрите. Кожен з катів буде знайдений. Усі, хто вчиняв згвалтування чи мародерство, будуть встановлені. Відповідальність – неминуча.

▪️ Закликав Грецію використати свій вплив як частини Євросоюзу для порятунку Маріуполя.

▪️ Закликав Кіпр застосувати проти Росії спеціальні заходи. Такі, як скасування "золотих паспортів" для росіян. А також блокування яхт та інших російських суден, які знаходяться в водах Кіпру.

▪️ До столиці повертаються і дипломатичні представники інших держав. Вчора – посольство Туреччини. Сьогодні – посол Литви. Раніше у Києві поновило роботу посольство Словенії. Нормальна робота посольств – це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!