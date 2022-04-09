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Оперативна інформація станом на 00:00 09.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сорок п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Повітряні Сили ЗС України продовжують знищувати ворога у повітрі!

8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів.

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

8-го квітня Повітряні Сили врешті отримують першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил.

Є гарні новини про результати бойової роботи 7-го квітня – збито новітній ударний БпЛА окупантів – «Оріон».

▪️ Ракетний удар по Краматорську — черговий воєнний злочин росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.

▪️ російські пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за удар по Краматорську на Україну, що випадково видали винуватість Росії.

▪️ Цінуємо готовність ЄС надати фінансову та технічну допомогу для документування російських злочинів. Вдячний Президентці Єврокомісії за створення спільної слідчої групи для встановлення правди про скоєне російськими окупантами та притягнення їх до відповідальності.

▪️Вдячний і за фінансову допомогу — мільярд євро на зброю і 500 млн євро на оборонні потреби.

▪️Потрібно посилити санкції — ввести повне енергетичне ембарго на нафту та газ, потрібно відключити від глобальної фінансової системи всю банківську систему росії.

▪️Закликав фінських політиків, нагадав їм, що найкращий спосіб захистити свободу — це надати Україні озброєння.

▪️Війна проти Росії може закінчитись перемогою свободи набагато швидше, ніж дехто в світі думає, якщо Україна отримає те озброєння, перелік якого ми надали. Будь-які відмовки від цього будуть означати, що деякі політики вирішили допомогти Росії.

▪️Отримали від Єврокомісії опитувальник, відповіді на який будуть основою для комісії для рішення про членство України в ЄС. Відповідь наш уряд підготує якісно і швидко. Далі висновок — протягом декількох місяців, а потім вже рішення держав-членів та переговори про вступ. Переконаний, що ми вже нарешті впритул наблизились до цієї мети.

▪️Готуємось до завтрашньої масової акції у Варшаві.