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Український захисник допоміг своїй команді здолати Астерас в матчі чемпіонату Греції.

У поєдинку групи виживання чемпіонату Греції Іонікос вирушив у гості до Астераса, де здобув перемогу у результативному матчі з рахунком 3:2.

У цьому протистоянні брав участь досвідчений український центральний захисник Дмитро Чигринський, який пробув на пол ажі до фінального свистка.

Більше того, 35-річний екс-гравець збірної України, Шахтаря та Барселони став автором одного з голів своєї команди, який припав на 29-ю хвилину зустрічі.

Для Чигринського цей забитий м'яч у ворота Астераса став дебютним у футболці Іонікоса, куди перебрався у вересні минулого року на правах вільного агента. Для цього Дмитру знадобилося провести 25 поєдинків.

Відео голу: