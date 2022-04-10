Український захисник допоміг своїй команді здолати Астерас в матчі чемпіонату Греції.
Дмитро Чигринський
10 апреля 2022, 16:52
У поєдинку групи виживання чемпіонату Греції Іонікос вирушив у гості до Астераса, де здобув перемогу у результативному матчі з рахунком 3:2.
У цьому протистоянні брав участь досвідчений український центральний захисник Дмитро Чигринський, який пробув на пол ажі до фінального свистка.
Більше того, 35-річний екс-гравець збірної України, Шахтаря та Барселони став автором одного з голів своєї команди, який припав на 29-ю хвилину зустрічі.
Для Чигринського цей забитий м'яч у ворота Астераса став дебютним у футболці Іонікоса, куди перебрався у вересні минулого року на правах вільного агента. Для цього Дмитру знадобилося провести 25 поєдинків.
Відео голу: