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Оперативна інформація станом на 00:00 11.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сорок сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів:

▫️ один літак (Су-34);

▫️ чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);

▫️ три безпілотних літальних апаратів (ОТР);

▫️ три крилаті ракети (Х-59).

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про низький психологічний стан ворога — росіяни кидають цілком боєздатну техніку та тікають з поля бою на певних напрямках.

Також повідомляється, що наші десантники вже на повну використовують ПЗРК Starstreak — результати можна оцінити з огляду на інформацію вище.

За минулу добу ворог встиг пошкодити ємність із азотною кислотою в Рубіжному на Луганщині, чим тільки погрішив і без того вкрай тяжку гуманітарну позицію в місті. Утім, згідно з заяв наших воїнів, напрям вітру в той час був спрямований у бік позицій рашистів, тому хмара речовини розповсюджилася у їх бік.

У мережі з'явилися чергові відеодокази звірячого мародерства збоку окупантів у місті Ірпінь, що є черговим доказом порушення їми правил війни.

До ООН були доправлені речові докази з міста підступного обстрілу мирних громадян у Краматорську, що стався напередодні.

ПТРК Стугна-П продовжує оновлювати свій бомбардирський залік у цій війні, а за минулу добу на її рахунку опинилися ще три вдало підбиті броньовані цілі.

Окрім того, раптово стало зле одному зі складів боєприпасів ворога на Донеччині, що не може не тішити на тлі перекидання військ окупантів на цей напрямок.

Підсумки від Президента України Володимира Зеленського.

▪️ Україна продовжує розвивати зв'язки з партнерами, отримує допомогу, пропонує нові санкції до росії та забезпечую максимальну увагу світу до проблем.

▪️ Кожен покидьок, хто прийшов на українську землю, катував, мародерів та вбивав наших людей буде притягнутий до відповідальності.

▪️ На росії народ та пропагандисти продовжують звинувачувати Україну в усіх проблемах, говорять, що наша армія сама руйнує міста та вбиває людей.

▪️ На росії військові брешуть, стверджуючи, що жодного разу не влучили по жодному з цивільних об'єктів нашої країни.

▪️ Україна зупинить процес адаптації всього світу до способу мислення усіх мешканців росії, які бояться визнати правду і рахують, що так повинно бути всюди.

▪️ Війська ворога перейдуть до ще більш масштабних дій на сході України, можуть використати ще більше ракет та авіабомб, але ми готові відповідати.

▪️ Німецька позиція останнім часом змінюється на користь України, і це логічно, адже німецький народ підтримує нашу країну.

▪️ Підписаний указ про відзначення державними нагородами 18 захисників України, 5 військовослужбовців ЗСУ, 3 зв'язківців, 10 поліцейських.