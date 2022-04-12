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Оперативна інформація станом на 00:00 12.04.2022 щодо російського вторгнення.

Розпочалася сорок восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів:

один літак; один літак; два вертольоти; два вертольоти; чотири безпілотних літальних апарати. чотири безпілотних літальних апарати.

Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ.

▪️ Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі. Це також повинно розглядатися як воєнний злочин Росії. Щодня знешкоджується не менше декількох тисяч вибухонебезпечних предметів на звільнених територіях.

▪️ Опрацьовуємо юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і настільки швидким, наскільки можливо.

▪️З боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Мова йде про можливе застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Щоб держава-терорист не могла цього скоїти, потрібна принципова і сильна реакція світових лідерів.

▪️Зараз ЄС почав обговорювати шостий санкційний пакет проти росії. Нафтове ембарго проти Росії – обовʼязкове.

▪️Говорив про необхідність посилення санкцій проти росії і у зверненні до парламенту і народу Республіки Корея.

Цього тижня продовжу такий формат спілкування з державами – партнерами. Завтра – буду звертатись до парламенту і народу Литовської республіки.

▪️Питання покарання усіх винних у злочинах проти українців обговорив сьогодні і з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Другою важливою темою розмови з ним було посилення санкцій проти росії.

▪️Співпрацю в енергетичній сфері обговорив з премʼєр-міністром Норвегії. Провів розмову з головою Африканського Союзу, президентом Сенегалу. Поінформував його про актуальну ситуацію в Україні, про глобальні загрози, створені російським вторгненням.

▪️Ми все ще залежимо від постачання партнерами необхідної зброї для швидкого закінчення війни.

▪️Державними нагородами відзначені 187 військовослужбовців ЗСУ, 15 бійців Нацгвардії та шість військовослужбовців Головного управління розвідки. Звання Герой України присвоєно пʼяти військовослужбовцям ЗСУ, зокрема двом полковникам медичної служби.