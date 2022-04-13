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Оперативна інформація станом на 06:00 13.04.2022 щодо російського вторгнення.

Один з мемів на тему затримання Віктора Медведчука

Один з мемів на тему затримання Віктора Медведчука

Розпочалася сорок дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку.

До 26 квітня Російська Федерація ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий “жовтий рівень терористичної загрози”. Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.

Окупанти продовжують перекидання до України так званих “добровольців”. Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

На Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил.

На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої “народної міліції”. Для виконання зазначених заходів здійснює відповідну роботу.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу збито ворожий літак Су-25. Противник суттєво зменшив використання авіації у зв’язку з погодними умовами.

Війна. День 48. Відеодайджест:

Також до вашої уваги найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 12 квітня:

▪️ Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените "Поєхалі!".

▪️Вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватись. Ось такий "вояка". Ось такий "патріот". Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную російській федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість.

▪️ За ці 48 днів російська армія вийшла на рівень незворотніх втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж росія за дві війни в Чечні.

▪️ З великою увагою сприймаємо вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що це була за речовина. У заблокованому місті неможливо провести повне розслідування.

▪️ У зверненні до парламенту і народу Литви, а разом з тим і до усіх європейських народів, наголосив на тому, що шостий пакет санкцій Євросоюзу проти росії обовʼязково має включати в себе нафту.

▪️ Говорив з канцлером Австрії Негаммером, який напередодні зустрічався з очільником росії. Обмінялися деталями цієї зустрічі.

▪️ Окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці Правого сектору. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції.

▪️ Всім військовим, які борються в ООС. Які захищають Харків, усьому військовому підрозділу, яке захищає Запорізький регіон, південь. Окремо – 92-га, 93-тя, 95-та бригади. І особисто генералу Наєву.

▪️ Кілька хвилин тому я підписав три укази. Державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних сил України. З них 72 посмертно, 30 військовослужбовців ГУР. Звання Герой України присвоєно підполковнику Васильєву Дмитру Миколайовичу, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади. Посмертно.

▪️ Я вкотре хочу подякувати усім нашим захисникам і захисницям. Я не втомлююсь це робити. І хочу, аби ми з вами не втомлювались говорити їм найголовніше: ми віримо у вас. Ми пишаємось вами.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!