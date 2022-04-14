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Оперативна інформація станом на 00:00 14.04.2022 щодо російського вторгнення.

Розпочалася п'ятдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Мінус ще два винищувачі російських окупантів!

13 квітня, на Харківщині підрозділами зенітних ракетних військ збито два винищувача окупантів.

Тип збитих літаків встановлюється.

Також силами ЗСУ був знищений ще один корабель ворога — "Москва" — той самий, після посилання якого на три букви з’явився лозунг супротиву окупантам.

Все буде Україна!

▪️ Сьогодні в Київ прибули президенти чотирьох держав-друзів України — Польщі, Литви, Латвії, Естонії. Важливо, що президенти відвідали Бородянку, де на власні очі побачили, що наробили окупанти.

▪️Західну санкційну політику розглянула сьогодні і група міжнародних експертів, яка працює вже три тижні. Підготовлені конкретні пропозиції, як прибрати лазівки, якими постійно користується росія.

▪️Говорив з президентом США Джо Байденом. Серед тем розмови- притягнення всіх російських військових та командирів до відповідальності за скоєння воєнних злочинів. Говорили про нову оборонну підтримку.

▪️Звернувся до парламенту та народу Естонії, закликав долучитись до відновлення України після війни. Ми вже співпрацюємо з Естонією у галузі цифровізації.

▪️Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу. Правильно, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в місті.

▪️Продовжується розмінування Київщини. Усім, хто хоче повернутись додому на звільнену територію, варто бути максимально обережними і одразу повідомляту поліцію та рятувальникам, якщо знаходити вибухонебезпечні предмети.

▪️російські війська посилюють активність на Східному та Південному напрямках, намагаються відігратись за свої поразки, продовжують ракетно-бомбові та артилерійські удари, заводять нові колони техніки, шукають резерви. Намагаються забрати до своїх військ мешканців тимчасово окупованих районів Півдня.

▪️Гарячкова активність окупантів свідчить про їх невпевненість, про те, що маючи запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє, росіяни сумніваються у своїй здатності зламати нас. Робимо все, щоб їхні сумніви виправдались.

▪️Підписав укази про нагородження держави 270 військовослужбовців ЗСУ, 7 — посмертно. А також 11 працівників Управління державної охорони.

▪️Звання Героя України присвоєно двом військовослужбовцям Збройних Сил. Посмертно.