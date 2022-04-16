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Український футболіст — про агресію з боку Росії.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко висловився щодо війни в Україні.

"Навіть російські солдати не можуть зрозуміти, навіщо вони прийшли. За що вони воюють? Для кого? Чому б не намагатися битися з хлопцем, який уже майже два місяці ховається в бункері? Ці люди, і я навіть не можу їх назвати людьми, тому що для них немає слів, не мають уявлення, яка їх мета.

У нас чоловіки пішли в армію, дізналися, де взяти зброю, були готові воювати чим завгодно. Вони не збиралися відмовлятися ні від чого: це їхня земля, рідний дім, місце, де вони народилися і виросли. Такий менталітет, і я дуже пишаюся тим, що є їх частиною.

У новинах можна прочитати, що російські війська вийшли з Київської області і там все безпечно. Але я б сказав, що ні. Є ще авіаудари, і ви повинні бути обережними, якщо вони перегрупуються або перепланують усе. Але кожен готовий боротися за те місце, де народився", — наводить слова Зінченка The Guardian.

Нагадаємо, що раніше Олександр Зінченко звернувся до світової спільноти із закликами допомогти нашій країні.