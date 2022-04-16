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Оперативна інформація станом на 00:00 16.04.2022 щодо російського вторгнення.

Розпочалася п’ятдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили:

особового складу – 22 особового складу – 22 танків – 1 танків – 1 Артилерійських систем – 1 Артилерійських систем – 1 АТ – 1 АТ – 1 БПЛА – 2 БПЛА – 2 Спеціальна техніка – 1 Спеціальна техніка – 1

Смерть ворогам! Слава Україні!

▪️Черговий санкційний пакет має включати в себе відмову від російської нафти. Демократичний світ має визначитись із тим, що гроші росії за енергоресурси — це насправді гроші за руйнацію демократії.

▪️4/5 усіх українських підприємств вже повернулися до роботи на безпечній території. Зокрема, і підприємства важкої промисловості.

▪️Продовжуємо мінімум на півроку дію тарифу на електроенергію 1,44 грн за Квт для тих, хто споживає менше 250 Квт.

▪️Посівна кампанія почалась, триває в усіх регіонах, включно з Донеччиною та Луганщиною.

▪️Робота над опитувальником щодо вступу до ЄС практично завершена.

▪️Провів зустріч з керівниками силового блоку держави. Головна тема — Маріуполь. Деталі не можуть бути публічними, робимо все для порятунку людей.

▪️Деокуповано 918 населених пунктів різного масштабу. Проводимо розмінування, відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, органів державної і місцевої влади.

▪️На території 338 звільнених населених пунктів розпочали роботу гуманітарні штаби.

▪️На Півдні та Сході нашої країни ситуація ще дуже складна, далека від того, щоб говорити про відновлення. В окупованих районах Херсонської та запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців нашої держави, відшуковують усіх, хто хоч колись був пов’язаний з українською армією чи державними структурами.

▪️Росія назавжди програла Україну. Та і весь світ програла, ніде вже її не будуть сприймати. А та жорстокість, з якою окупанти намагаються завоювати Приазов’я, Харківщину, Донбас, лише добиває мінімальні шанси цих територій та людей у майбутньому мати будь-які зв’язки з цією державою.

▪️Державними нагородами відзначено 237 військовослужбовців ЗСУ. З них 34 — посмертно. Звання Героя України полковнику Кащенку Дмитру Валерійовичу, командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригаду Оперативного командування «Північ».

▪️Цієї суботи єврейська громада святкує Песах — свято звільнення, свято життя. Щиро бажаю усім, хто святкує це свято, миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі.