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Футболіст до літа буде виступати у Швейцарії.

Нападник Богдан В'юнник, який виступає за Цюрих на правах оренди з Шахтаря, прокоментував свій перехід до клубу зі Швейцарії.

"У команді мене прийняли добре. Кожен надає максимальну допомогу та підтримує. Цікавляться про долю моїх близьких та ситуацію в країні. Це неймовірні люди, яким я дуже вдячний.

Щодо трансферу, то це було спільне рішення з керівництвом Шахтаря. Воно продиктоване тим, щоб якнайбільше людей бачили українців закордоном і знали, що відбувається у нас у країні.

Я неймовірно пишаюся тим, що я українець і готовий славити нашу країну на міжнародній арені. Слава Україні!", — сказав футболіст.

Нагадаємо, В'юнник буде захищати кольори Цюриха до 30 червня 2022 року. Він ще не дебютував за новий клуб.