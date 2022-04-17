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Закінчився матч чемпіонату Угорщини.

В рамках 28 туру чемпіонату Угорщини МОЛ Фехервар на виїзді переграв Мезьокьовешд із рахунком 1:2.

У першому таймі команди обмінялись забитими голами. На гол Кодро, господарі відповіли взяттям воріт від Дразіча.

У другому таймі долю поєдинку вирішив Іван Петряк, який вийшов на поле на 70 хвилині. Українець на 77 хвилині класно пробив метрів з 20 та поцілив у лівий кут воріт.

Відзначимо також реакцію Петряка. Вінгер зламав кутовий прапорець, за що суддя нагородив його жовтою карткою.

Артем Шабанов розпочав матч із перших хвилин. Євген Макаренко вийшов на заміну, а Богдан Леднєв залишився на лаві для запасних.

Цього сезону на рахунку Петряка сім голів у 25 матчах за Фехервар в усіх змаганнях. Його клуб займає п'яту строчку у таблиці.