Завершилася п’ятдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

За добу 18 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів:
☑️ 1 літак (винищувач Су-30);
☑️ 4 БпЛА (ОТР);
☑️ 2 крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах.

 

▪️Сьогоднішні російські удари по Львову, Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне — ми, світ та історія заберуть у росії значно більше, ніж російські ракети в Україні. Кожен ракетний удар — крок до того, щоб покоління українців сприймали росію як загрозу. 

▪️ На Сході та Півдні окупанти намагаються атакувати трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб зайти туди основними силами. Проте це питання тільки часу, коли вся територія нашої держави буде звільнена. 

▪️Вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Ми будемо боротися. Нічого українського не віддамо.

▪️Розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України. 

▪️Пріоритет після війни — функціонування малого та середнього бізнесу, а також оборонний потенціал. Треба довести до результату судову, антикорупційну та інші реформи. Все це має працювати на конкретне бачення того, якою буде Україна. 

▪️Передали першу частину відповідей на опитувальник, необхідний для вступу до ЄС. 

▪️Підписав указ про нагородження державними нагородами 192 військовослужбовців ЗСУ. 24 — посмертно.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!