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До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 18 квітня.

Завершилася п’ятдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

За добу 18 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів:

1 літак (винищувач Су-30); 1 літак (винищувач Су-30); 4 БпЛА (ОТР); 4 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети. 2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах.

▪️Сьогоднішні російські удари по Львову, Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне — ми, світ та історія заберуть у росії значно більше, ніж російські ракети в Україні. Кожен ракетний удар — крок до того, щоб покоління українців сприймали росію як загрозу.

▪️ На Сході та Півдні окупанти намагаються атакувати трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб зайти туди основними силами. Проте це питання тільки часу, коли вся територія нашої держави буде звільнена.

▪️Вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Ми будемо боротися. Нічого українського не віддамо.

▪️Розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України.

▪️Пріоритет після війни — функціонування малого та середнього бізнесу, а також оборонний потенціал. Треба довести до результату судову, антикорупційну та інші реформи. Все це має працювати на конкретне бачення того, якою буде Україна.

▪️Передали першу частину відповідей на опитувальник, необхідний для вступу до ЄС.

▪️Підписав указ про нагородження державними нагородами 192 військовослужбовців ЗСУ. 24 — посмертно.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!