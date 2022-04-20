До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 19 квітня.
Завершилася п’ятдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Українські захисники відбили 10 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. У ході боїв знищено ворожу техніку:
▪️ 12 танків
▪️ 28 одиниць броньованої техніки
▪️ 2 одиниці автомобільної техніки
▪️ 1 літак Су-34
▪️ 1 гвинтокрил Ка-52
▪️ 1 артилерійську систему
▪️ 4 БПЛА
▪️ 1 крилату ракету
Головне зі звернення Володимира Зеленського:
▪️ Росія зігнала на кордони України майже всю свою боєздатну армію. Те, як міцно тримаються наші Збройні Сили, як сміливо захищається увесь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської.
▪️ Ситуація в Маріуполі залишається без змін, максимально жорсткою. Росія блокує всі гуманітарні коридори, намагається депортувати або навіть взяти людей в окупаційні війська.
▪️На Півдні країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в росії як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Після 55 днів війни окупантам вдалось перетягти на свій бік хіба що деяких маргіналів.
▪️ Провів нараду з представниками Верховної Ради. Депутатам запропоновано підтримати технічне рішення про продовження воєнного стану.
▪️ Також обговорили розміщення потужностей тих підприємств, які були евакуйовані з зони бойових дій, зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, необхідні для співпраці з Міжнародним кримінальним судом, законопроект щодо врегулювання правового режиму на тимчасово окупованих територіях.
▪️Німецька компанія Henkel припинила свою роботу в росії.
▪️ Державними нагородами відзначено 286 військовослужбовців ЗСУ. 229 з них — військовослужбовці 36-ї Окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь. Максимальна вдячність від цсього українського народу і 36-й бригаді, і «Азову», і 12-й бригаді Нацгвардії, і прикордонникам, і добровольцям Правого Сектора, і 555-му військовому госпіталю. Вічна слава кожному, хто став на захист Маріуполя.