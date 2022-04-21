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Організація виграла черговий суд.

Боротьба організаторів Суперліги та УЄФА не вщухає на юридичному рівні.

Так, організація вкотре подала позов до торгового суду Мадриду щодо рішення попередньої інстанції про неможливість застосування санкцій до Реалу, Барселони та Ювентусу і ця спроба завершилась успіхом.

Попередньо суд Мадриду заборонив застосовувати будь-яке покарання для "футбольних бунтарів", однак після чергової апеляції з боку УЄФА тепер це можливо, повідомляє Marca.

"Клуби можуть створювати власні футбольні проекти, але вони не будуть приймати участі в турнірах УЄФА", — сказав президент організації Чеферін декілька тижнів раніше Financial Times.

Відзначимо, що дане рішення може, а скоріш за все буде, оскаржено в привінціальному суді Мадриду.

Раніше повідомлялось, що клуби Суперліги вже розпочали розробку плану відродження турніру.