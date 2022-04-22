До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських окупантів в Україну за підсумками 21 квітня.
Завершилася п’ятдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Зокрема, 21 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Тривають бої. Українські воїни знищили:
особового складу – до 200
танків – 5
БМП – 2
БТР – 1
артилерійських систем – 1
АТ – 9
літаків – 1
БПЛА – 3
▪️ Звернувся до парламенту Португалії. Це вже 26 звернення до парламентів. Кожен з таких виступів реально додає на підтримки і наближає рішення про надання Україні допомоги, зокрема й оборонної.
▪️ Звернувся до Світового банку. Акумулюємо фінансову підтримку для України.
▪️ На Півдні та Сході окупанти накопичують сили, намагаються розпочати мобілізацію в тимчасово окупованих районах. Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави.
▪️ Закликаю мешканців окупованих міст уважно ставитись до того, яку інформацію ви передаєте окупантам. Якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити паспортні дані, то знайте — це не для того, щоб вам допомогти або просто переписати людей, як вони кажуть. І не для того, щоб надати гуманітарну допомогу. Це для того, щоб сфальшувати на вашій землі так званий референдум. Це реальність.
▪️На жаль Росія відкинула пропозицію встановити великоднє перемир’я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри.
▪️ Державними нагородами відзначено 202 захисники України.