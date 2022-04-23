▪️ Вдячний Британії за повернення посольства в Київ. Велика Британія стала 21 державою, яка повертає дипломатичне представництво в столицю.

▪️ На російських ресурсах з’явилась інформація, що мета Росії — встановити контроль над Півднем України та вийти на Молдову, нібито там порушуються права російськомовних. Це те, про що я говорив неодноразово — російське вторгнення в Україну — це тільки початок, а далі вони планують захопити інші країни.

▪️ Вдячний усім партнерам, які почули нас і передають нам зброю, яку ми просили.

▪️ Окупанти їдуть до нас, щоб вкрасти хоч щось, що нагадує нормальне життя. Іхня мрія тепер вкрасти унітаз та померти.

▪️ Продовжується повернення до нормального життя на звільнених від рашистів територіях. Станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти. Щодобово додаються по майже 100 населених пунктів, куди ми повертаємо медичні та освітні послуги, роботу органів соцзахисту та фінансових установ. Транспортне сполучення повернули ще у 96 населених пунктів. Плюс 183 населених пункти, куди повернули АЗС, у 90 — повернули електрику, водопостачання, газ та зв’язок.

▪️ Державними нагородами відзначено 48 захисники України.