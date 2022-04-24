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Італійський фахівець висловився щодо свого можливого повернення до роботи.

Екс-наставник Роми, Лестера та Челсі Клаудіо Раньєрі прокоментував своє можливе повернення у футбол.

Спеціаліст зізнався, що сумує за футболом та не думаю про вихід на пенсію.

"Футбол — це моє життя, я дуже сумую за роботою. Дуже хотів би повернутись та чекаю на пропозиції. Мені ще зарано думати про пенсію.

Я не думаю, що тренував багату кількість команд — все ще тількі попереду. Хотілося би приєднатись до якогось абмітного проекту", — розповів Раньєрі для AS.

Відзначимо, що останнім клубом 70-річного італійця був Вотфорд, з якого його звільнили взимку.