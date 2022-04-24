Італійський фахівець висловився щодо свого можливого повернення до роботи.
клаудіо раньєрі, getty images
24 апреля 2022, 11:30
Екс-наставник Роми, Лестера та Челсі Клаудіо Раньєрі прокоментував своє можливе повернення у футбол.
Спеціаліст зізнався, що сумує за футболом та не думаю про вихід на пенсію.
"Футбол — це моє життя, я дуже сумую за роботою. Дуже хотів би повернутись та чекаю на пропозиції. Мені ще зарано думати про пенсію.
Я не думаю, що тренував багату кількість команд — все ще тількі попереду. Хотілося би приєднатись до якогось абмітного проекту", — розповів Раньєрі для AS.
Відзначимо, що останнім клубом 70-річного італійця був Вотфорд, з якого його звільнили взимку.