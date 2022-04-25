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Підопічні Юргена Клоппа зустрінуться з колективом Унаї Емері у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2021/22 на Енфілді.

Ліверпуль зійдеться у очному протистоянні з Вільярреалом у рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22.

Цей поєдинок відбудеться у середу, 27 квітня, у Ліверпулі (Англія) на стадіоні Енфілд. У прямому ефірі гру покаже медіа-сервіс MEGOGO. Трансляція матчу розпочнеться о 22:00.

Крім того, на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку, в якій ви можете обговорювати події зустрічі з іншими читачами в реальному часі.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Ліверпуль — Вільярреал на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.