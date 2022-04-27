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До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 26 квітня.

Завершилася шістдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ. Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:

особового складу – до 100 особового складу – до 100 танків – 6 танків – 6 БМП – 4 БМП – 4 БТР – 1 БТР – 1 МТЛБ – 1 МТЛБ – 1 САУ – 1 САУ – 1 мінометів – 3 мінометів – 3 АТ – 13 АТ – 13 ЗУ – 1 ЗУ – 1

За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей:

▪️1 літак (Су-25);

▪️1 вертоліт (Ка-52);

▪️2 крилаті ракети;

▪️3 БпЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).

Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.

Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога.

▪️Щороку 26 квітня світ згадує Чорнобильську катастрофу, найстрашнішу атомну катастрофу в історії людства. Але цьогоріч замало просто згадати Чорнобиль. Бо цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту найстрашнішу аварію. Прямо сьогодні РФ запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій: Запорізькою, Хмельницькою та Південно-Українською АЕС.

▪️ Нагороджені наші герої – працівники зміни на Чорнобильській станції, які не залишили обʼєкт. Які підтримували роботу ЧАЕС попри загрозу своєму життю.

▪️ У Києві з візитом перебував директор МАГАТЕ пан Гроссі. Обговорили з ним всі небезпеки, створені росією, та шляхи можливого впливу на ситуацію, щоб убезпечити Європу і світ.

▪️В Німеччині відбулась важлива зустріч на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Ключове питання – посилення захисту всієї Європи від агресивних амбіцій Росії.

▪️Чекаємо на новий санкційний пакет від Євросоюзу. Буде ще більше обмежень для торгівлі. Неминуче буде відмова абсолютної більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв.

▪️Підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 243 військовослужбовця Збройних Сил України.