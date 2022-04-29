До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 28 квітня.
Завершилася шістдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 28 квітня російські фашистські війська здійснили 2 атаки. Тривають бої. Втрати ворога складають:
особового складу – 42
танків – 3
БМП – 2
БТР – 1
ББМ – 1
АТ – 1
БПЛА – 2
28 квітня противник нарощує сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіційного та морського базування.
П’ять таких ракет – типу «Калібр» та типу «Х» збито протягом доби.
Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі, які успішно знищує наша протиповітряна оборона. Уражено 9 безпілотників: 7 – типу «Орлан-10» і два – невстановленого типу.
На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збиває черговий винищувач-бомбардувальник Су-34!
Загалом за добу 28 квітня уражено 15 повітряних цілей:
1 літак (Су-34);
5 крилатих ракет;
9 БпЛА.
Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України. Це і транспортні перевезення, і винищувальне прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають вогневих уражень по позиціях окупаційних військ.
▪️Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На 33 мільярди доларів. Зокрема, понад 20 мільярдів можуть піти на оборону. Ще понад 8 мільярдів доларів заплановані для економічної підтримки. Ще 3 мільярди доларів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу.
▪️ Продовжується розслідування злочинів російських військових. Кожен злочинець буде притягнений до відповідальності.
▪️ Перші 10 російських військових 64-ї мотострілецької бригади сухопитних військ Росії, які скоювали злочини в Бучі, отримали статус підозрюваних. Відомі їхні прізвища.
▪️ Ключовим питанням переговорів з Генсеком ООН було — як нам зупинити російську агресію? Це питання не просто про долю Україну, а про долю міжнародного права.
▪️ За допомогою ООН можливо організувати евакуаційну місію з Маріуполя. Потрібно, щоб і російська сторона поставилась до цього питання без цинізму.
▪️ Під час наших перемовин з Генсеком ООН у Київ полетіли 5 російських ракет. Це багато говорить про справжнє ставлення Росії до міжнародних інституцій, бажання Росії принизити ООН.
▪️Державними нагородами відзначено 214 військовослужбовців ЗСУ, 14 з них — посмертно.