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До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 28 квітня.

Завершилася шістдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 28 квітня російські фашистські війська здійснили 2 атаки. Тривають бої. Втрати ворога складають:

особового складу – 42 особового складу – 42 танків – 3 танків – 3 БМП – 2 БМП – 2 БТР – 1 БТР – 1 ББМ – 1 ББМ – 1 АТ – 1 АТ – 1 БПЛА – 2 БПЛА – 2 28 квітня противник нарощує сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіційного та морського базування. П’ять таких ракет – типу «Калібр» та типу «Х» збито протягом доби. Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі, які успішно знищує наша протиповітряна оборона. Уражено 9 безпілотників: 7 – типу «Орлан-10» і два – невстановленого типу. На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збиває черговий винищувач-бомбардувальник Су-34! Загалом за добу 28 квітня уражено 15 повітряних цілей: 1 літак (Су-34); 1 літак (Су-34); 5 крилатих ракет; 5 крилатих ракет; 9 БпЛА. 9 БпЛА. Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України. Це і транспортні перевезення, і винищувальне прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають вогневих уражень по позиціях окупаційних військ.

▪️Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На 33 мільярди доларів. Зокрема, понад 20 мільярдів можуть піти на оборону. Ще понад 8 мільярдів доларів заплановані для економічної підтримки. Ще 3 мільярди доларів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу.

▪️ Продовжується розслідування злочинів російських військових. Кожен злочинець буде притягнений до відповідальності.

▪️ Перші 10 російських військових 64-ї мотострілецької бригади сухопитних військ Росії, які скоювали злочини в Бучі, отримали статус підозрюваних. Відомі їхні прізвища.

▪️ Ключовим питанням переговорів з Генсеком ООН було — як нам зупинити російську агресію? Це питання не просто про долю Україну, а про долю міжнародного права.

▪️ За допомогою ООН можливо організувати евакуаційну місію з Маріуполя. Потрібно, щоб і російська сторона поставилась до цього питання без цинізму.

▪️ Під час наших перемовин з Генсеком ООН у Київ полетіли 5 російських ракет. Це багато говорить про справжнє ставлення Росії до міжнародних інституцій, бажання Росії принизити ООН.

▪️Державними нагородами відзначено 214 військовослужбовців ЗСУ, 14 з них — посмертно.