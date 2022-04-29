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Колумбієць більше не хоче заробляти багато грошей на даному етапі кар'єри.

Атакувальний півзахісник Ер-Райана Хамес Родрігес воліє повернутись до одного з європейських чемпіонатів.

Контракт футболіста із катарським клубом розрахований до літа 2024 року, але 30-річний хавбек готовий до нового виклику в Європі вже зараз, повідомляє Фабріціо Романо.

Цього сезону Хамес провів 14 поєдинків, у яких забив п'ять голів і віддав сім асистів.

Раніше повідомлялось, що екс-гравець Реалу може перейти до Атлетіко.