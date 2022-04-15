Колумбійський футболіст хоче повернутись до Європи.
Хамес Родрігес, EFE
15 апреля 2022, 15:58
Півзахисник Ер-Раяна Хамес Родрігес незабаром сподівається перейти до мадридського Атлетіко. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, 30-річний колумбієць має намір повернутися до європейського чемпіонату і кращим варіантом є Атлетіко.
Діюча угода з футболіста з Ер-Раяном розрахована до літа 2024 року.
Цього сезону Хамес провів 14 поєдинків, у яких забив п'ять голів і віддав сім асистів.