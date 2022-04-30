Другое

До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 29 квітня.

Завершилася шістдесят п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Упродовж поточної доби, 29 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 14 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Втрати ворога:

▪️літаки — 1

▪️безпілотні літальні апарати — 7

▪️танки — 11

▪️артилерійські системи — 7

▪️броньована техніка — 27

▪️бойові броньовані машини — 1

▪️автомобільна техніка — 7

Володимир Зеленський дав інтерв’ю польським ЗМІ:

▪️ Про відносини Росії та Угорщини: Будапешт не усвідомлює небезпеки, але рано чи пізно вони змушені будуть оборонятися.

▪️ Щодо заяви директора служби зовнішньої розвідки росії Сергія Наришкіна: Немає часу думати про те, що говорять російські політики, які повторюють пропагандистську інформацію про можливість захоплення Польщею частини Західної України. У Варшаві прекрасно знають, що у випадку агресії проти неї Польща і Україна будуть разом.

▪️ Скільки людей загинуло від рук російських військових, ніхто точно не знає. Тому буде слідство, потім буде перепис населення. Потрібно ж знайти всіх цих людей — і загиблих, і зниклих безвісти.

▪️ Українська влада обраховує, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.

▪️ Щодо переговорів з РФ: Після злочинів окупантів у Бучі та Маріуполі українці готові вбити їх, але якщо є шанс зупинити війну, то потрібно говорити.

▪️Жорстка ситуація на Харківщині. Але у наших військових, у наших розвідників є важливі тактичні успіхи.

▪️На Донбасі постійні жорстокі бомбардування, удари по інфраструктурі та житловим районам свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною.

▪️В Маріуполі існує російський концтабір посеред руїн.

▪️Уряд України розглянув питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Протягом тижня-двох буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту.

▪️Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сьогодні теж повернулася в Київ. Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють в столиці.

▪️У Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці вручено нагороди нашим захисникам та членам родин загиблих воїнів.