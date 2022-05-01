До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 30 квітня.
Завершилася шістдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Упродовж 30 квітня українські військовослужбовці провели декілька вдалих контрнаступів, вході яких було звільнено декілька населених пунктів, а також завдані болючі удари по окупантах. Окрім того, захисники України відбили 9 атак ворога на східному напрямку.
Втрати ворога:
- танки — 12;
- БПЛА — 4
- літаки — 2;
- бойова броньована техніка — 22;
- автомобілі — 5;
- паливозаправники — 2;
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- Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками Державної прикордонної служби та вручив їм нагороди;
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- Заблоковані на Азовсталі бійці "Азову" привітали усіх доточних зі св'ятом та заспівали гімн України;
- До Маріуполя прибули представники ООН для евакуації мирного населення — вже понад 20 осіб знаходяться у безпеці;
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- Трофейний танк Т-80УЕ-1 тепер буде допомагати нашим воїнам боронити Україну;
- Виявлено та знищено пункт управління, техніку та особовий склад ворога на Ізюмщині;
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- Україна отримала від Норвегії ЗРК "Містраль" та вже готова їх опановувати на полі бою;
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- Звільнені населені пункти Руська Лозова, Слобідське, Прилісне та Верхня Роганка на Харківщині.