Завершилася шістдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Упродовж 30 квітня українські військовослужбовці провели декілька вдалих контрнаступів, вході яких було звільнено декілька населених пунктів, а також завдані болючі удари по окупантах. Окрім того, захисники України відбили 9 атак ворога на східному напрямку.

Втрати ворога:

- танки — 12;

- БПЛА — 4

- літаки — 2;

- бойова броньована техніка — 22;

- автомобілі — 5;

- паливозаправники — 2;

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  •  Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками Державної прикордонної служби та вручив їм нагороди;
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  • Заблоковані на Азовсталі бійці "Азову" привітали усіх доточних зі св'ятом та заспівали гімн України;
  • До Маріуполя прибули представники ООН для евакуації мирного населення — вже понад 20 осіб знаходяться у безпеці;
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  • Трофейний танк Т-80УЕ-1 тепер буде допомагати нашим воїнам боронити Україну;
  • Виявлено та знищено пункт управління, техніку та особовий склад ворога на Ізюмщині;
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  • Україна отримала від Норвегії ЗРК "Містраль" та вже готова їх опановувати на полі бою;
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  • Звільнені населені пункти Руська Лозова, Слобідське, Прилісне та Верхня Роганка на Харківщині.