Футболіст може опанувати нову професію.
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01 мая 2022, 14:58
Вчора, 30 квітня, найвпливовіший футбольний агент Міно Райола помер. Про це повідомили його родичі футбольному світу.
Але агентство Райоли буде працювати і надалі. Його незабаром може поповнити суперзірка футболу Златан Ібрагімович.
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Він почне опановувати нову професію вже влітку, якщо прийме рішення закінчити професіональну кар'єру.
У 2021 році вже ходили чутки, що Златан розглядає майбутнє як агент, і смерть його менеджера може спонукати його взятися за це завдання, працюючи із Вінченцо Райолою.