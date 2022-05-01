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Футболіст може опанувати нову професію.

Вчора, 30 квітня, найвпливовіший футбольний агент Міно Райола помер. Про це повідомили його родичі футбольному світу.

Але агентство Райоли буде працювати і надалі. Його незабаром може поповнити суперзірка футболу Златан Ібрагімович.

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Він почне опановувати нову професію вже влітку, якщо прийме рішення закінчити професіональну кар'єру.

У 2021 році вже ходили чутки, що Златан розглядає майбутнє як агент, і смерть його менеджера може спонукати його взятися за це завдання, працюючи із Вінченцо Райолою.