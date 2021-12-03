Чтиво

Sky Sports рассказывает о том, как известный агент начинал свою деятельность в футболе и как смог заслужить доверие своих клиентов.

Наверняка имя Родерика Тюрпейна малоизвестно широкой публике. Он был нидерландским футболистом, который провел несколько матчей за Аякс в середине 90-х, затем перешел в Де Графсхап и закончил профессиональную карьеру в возрасте 25 лет.

Это не имеет большого значения. Тот трансфер помог ему обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь.

Тюрпейн позже поделился подробностями этой сделки со своей стороны. Его агент на грани позволительного начал переговоры с Де Графсхапом, который тогда, как и сейчас, был непримечательным голландским клубом. Он потребовал, чтобы Тюрпейну дали такую же зарплату, как и в Аяксе.

К общему удивлению, клуб согласился на эти условия и даже накинул бонусов. Впечатляющий результат, особенно учитывая, что сумма, которую, по словам агента, Тюрпейн зарабатывал в Аяксе, была чистейшей выдумкой.

Того агента зовут Мино Райола.

Тюрпейн до сих пор остается ему признательным – о чем он рассказал в статье в ежемесячном журнале "Hard Gras" под название "Спасибо, Мино". Эта история помогает понять, почему Райола пользуется такой высокой популярностью у своих клиентов. Для них он остается маленьким парнем, который бросил вызов системе.

Агентов часто называют врагами футбола, и Райола, как никто другой, олицетворяет это мнение. Пока его современник Жорже Мендеш остается теневой фигурой с нитями управления бизнесом, Райола действует откровенно и нахально.

Сэр Алекс Фергюсон признался, что сразу же невзлюбил его: "В футболе есть один-два агента, которых я просто не люблю. Мино Райола, агент Поля Погба, является одним из них. Он вызвал у меня недоверие уже в момент нашего знакомства.

У нас был контракт с Полем на три года с опцией годичного продления, которой мы собирались воспользоваться. Но вдруг на сцене появился Райола, и наша первая встреча стала фиаско.

Мы были как небо и земля. Тогда наша песенка была уже спета, потому что Райола смог втереться в доверие Поля и его семьи, и игрок подписал контракт с Ювентусом".

Но футболисты его любят. После перехода в Ювентус Погба стал суперзвездой и вернулся в Манчестер Юнайтед уже за рекордную сумму. Златан Ибрагимович доверил ему свою карьеру, а сейчас это же делает Эрлинг Холанд.

Ибрагимович рассказывает: "Я не знал, какого человека встречу. Думал, парня в костюме в полоску с огромными золотыми часами. И кого же я увидел? Чувака с животом в джинсах и найковской футболке, который был похож на одного из персонажей "Клана Сопрано".

И что вы думаете, он заказал, когда мы сели за стол? Несколько суши-роллов с авокадо и креветками? Нам принесли огромное блюдо с закуской, которого хватило бы на пятерых, и он принялся набивать желудок".

Этот итало-голландец устанавливает прочные союзы с клиентами.

"Игроки считают Мино отличным парнем, потому что он помогаем им выбить наилучшие контракты, – рассказывает Михел Крек. – Для клубов же он – настоящая заноза в заднице".

Чтобы понять, почему ведущие футбольные звезды обращаются к Райоле, стоит взглянуть на то, как он начинал свой путь и проводил первые сделки. Если случай Тюрпена демонстрирует его переговорные способности, то другие – показывают, как он может завоевывать доверие.

Крек был полузащитником Аякса. Он выиграл два титула с командой Луи ван Гала, а также обыграл Торино в финале Кубка УЕФА-1992. Но после появления в команде Эдгара Давидса он уселся на скамейку и получил возможность перебраться в Италию. В его случае это была Падова.

"Хотя это был не самый сильный клуб, мне представился отличный шанс перейти в сильнейшую лиги Европы. Большой шаг вперед. Я был в Аяксе с восьми лет, поэтому знал каждый уголок на стадионе. А после переезда за границу должен был учиться жить самостоятельно в 23 года".

Но все было не совсем так. Менеджером Крека был Роб Янсен, а его помощником работал Райола.

"В то время Мино работал на Роба и должен был сопровождать всех игроков, которые переходили в Италию, – объясняет Крек. – Мне он помогал устроиться в Падове. Мино был переводчиком на всех переговорах между Робом Янсеном и руководством Падовы".

С детства работая в родительской пиццерии в Гарлеме, Райола обладал даром вести бизнес. Уже в 17 лет он основал фирму Intermezzo, которая изучала возможности развития для голландских компаний на итальянском рынке. По его словам, первый миллион он заработал еще будучи подростком.

Связать себя с футболом молодому парню с итальянскими корнями, живущему в пригороде Амстердама, велела сама судьба. Райола начал свою деятельность в период, когда появилось прекрасное поколение голландских талантов, а Серия А была сильнейшей лигой в мире.

"Конечно, в Италии деньги были больше, чем в Голландии", – рассказывает Крек.

Благодаря своей предприимчивости Райола получил шанс стать посредником. Он занимался знаменитым переходом Денниса Бергкампа в Интер, но у него было и много других сделок. В тот же год Марсиано Винк перебрался в Дженоа. Годом ранее Брайан Рой перешел в Фоджу.

Сотрудничество Роя с Райолой является показательным.

"Он вел сделку, потому что говорил по-итальянски, – рассказывает Рой. – Но важнее было то, как он обращался со мной после ее завершения. Он находился рядом со мной днем и ночью. Он сделал все, чтобы я чувствовал себя как можно лучше. Я всегда буду благодарен ему за это. Не каждый будет делать столько для тебя".

Райола провел полгода с Роем в Фодже. "Первые пару месяцев мы жили в соседних номерах в отеле, – вспоминает он. – Позже я нашел квартиру, и он помогал мне во всем. Нашел нужные вещи для квартиры".

Он брался за любую работу и не упускал ни одной детали. Райола даже помог покрасить квартиру. Для Роя это было свидетельством его преданности. "В Италии много красивых городов, – добавляет он. – Фоджа не относится к их числу. Думаю, мой пример показывает, каким Мино является на самом деле".

У Крека также есть несколько своих историй.

"С момента моего перехода в Падову Мина всегда был рядом, помогал найти дом и машину, открыть банковский счет. Всякое такое, потому что он знал язык. Он не отходил от меня в первые три недели и очень помог.

Он мог решить любой вопрос. Например, в моем контракте не была прописана машина. Через два дня он добился для меня машины от личного спонсора. Некоторые вещи он делал просто так. Это не входило в его обязанности, но он все равно делал.

Таким тогда был Мино. Он заводил знакомства и очень легко решал вопросы. С ним было очень весело. Он был очень разговорчивым".

Он может не только располагать к себе, но и отталкивать других своим поведением. Райола любит вспоминать, как он вычитал бывшего директора Ювентуса Лучано Моджи перед всеми его подчиненными за то, что тот не явился на запланированную встречу, когда агент еще был никому не известен.

Даже такие опытные фигуры, как успешный чешский тренер Зденек Земан, работавший с Лацио, Наполи и Ромой, не могли скрыться от него в своих кабинетах. Земан работал во главе Фоджи, когда в клуб пришел Рой, и вскоре у него появился неожиданный помощник.

"Он даже находился в раздевалке, когда тренер выступал с речью, – вспоминает со смехом Рой. – Первые пару недель он стоял прямо рядом с Земаном, чтобы объяснять мне. Это было невероятно. Мы очень хорошо подружились".

Земан также оценил его работу. Летом 1996-го Райола помог Земану осуществить трансфер его соотечественника Павела Недведа из пражской Спарты в Лацио, который он тогда возглавлял. Недвед позже перешел в Ювентус, где в 2003 году выиграл Золотой мяч, и утвердил Райолу в статусе суперагента.

К тому времени он уже не был переводчиком Янсена.

"Роб был главным, а Мино ему помогал, – вспоминает Крек. – Думаю, в определенный момент Мино посчитал, что сможет добиться большего самостоятельно и организовал собственную компанию".

Это было прозорливое решение. Клиентская база Райолы остается относительно небольшой, а сам он гордится тем, что лично ведет их. По прошествии двух десятилетий он по-прежнему проводит самые большие сделки в футболе и вызывает ненависть у некоторых из самых успешных клубов со всего мира. И звезды ему по-прежнему доверяют.

"Величайшие игроки сотрудничают с Мино не просто так", – добавляет Крек.

Следующий трансфер Холанда может стать одним из рекордных в истории футбола. И наверняка он не обойдется без участия Райолы.

По материалам Sky Sports, перевод: Сергей Сакара, Football.ua