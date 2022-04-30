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Інформацію щодо смерті 54-річного агента підтвердила його родина.

Відомий футбольний агент Міно Райола помер у віці 54 років. Про це повідомляється у твіттері за підписом його сім'ї.

Райола в останні моменти свого життя перебував у лікарні Сан-Рафаель.

"З глибокою скорботою повідомляємо, що помер найдбайливіший і найнеймовірніший футбольний агент із усіх, хто коли-небудь жив.

Міно боровся до кінця з тією ж старанністю, яку він вкладав у переговорні процеси, захищаючи своїх футболістів.

Робота Міно торкнулася життя стільки людей, він написав новий розділ у сучасній історії футболу. Ми завжди нудьгуватимемо за ним.

Місія Міно над тим, щоб зробити футбольний світ для гравців кращим, буде продовжена з колишньою пристрастю.

Ми дякуємо всім за ту неймовірну підтримку, надану нам у цей непростий період, і просимо шанобливо ставитися до приватного життя сім'ї та друзів у цей сумний момент", – йдеться у повідомленні родини Райоли.

Лише кілька днів тому були чутки про смерть 54-річного агента, який потім їх сам спростував. Також інформацію про критичний стан агента підтвердили інші світові кореспонденти.

Нагадаємо, Райола — агент низки відомих футболістів, зокрема Златана Ібрагімовича, Поля Погба, Ерлінга Голанда, Джанлуїджі Доннарумми та багатьох інших.