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До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 1 травня.

Завершилася шістдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Упродовж першого квітня не зважаючи на обстріли вздовж лінію фронту, вдалось домовитись про евакуацію мирного населення з Азовсталі.

Сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей із «Азовсталі». Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків і пропозицій.

Вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там. Саме на «Азовсталі».



Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці. Там їх зустрічатиме наша команда.



Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку.



російські війська продовжили наносити ракетні удари по території нашої держави — били по складам сільгосппідприємств, обстріляли склад з добриво, житловий квартал.



Дії росії будуть тільки збільшувати її токсичність і кількість тих, хто працюватиме на ізоляцію росії.

В ході боїв знищено ворожої техніки:

танки — 2

безпілотні літальні апарати — 7

артилерійські системи — 17

бойова броньована техніка — 38

автомобільна техніка — 10



Загалом за минули тиждень, в зоні ООС відбито 63 ворожих атаки. Знищено 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога. Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів.