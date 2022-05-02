Український захисник записав на свій рахунок результативну дію.
Артем Шабанов, фото Фехервар
02 мая 2022, 19:27
Фехервар у рамках поєдинку тридцятого туру чемпіонату Угорщини вирушив у гості до Дебрецена і здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.
Український захисник Артем Шабанов провів на полі весь матч і відзначився результативною передачею – дебютною для себе в Угорщині.
Огляд матчу:
Зазначимо, що також усю зустріч відіграв Євген Макаренко, а Іван Петряк та Богдан Леднєв з'явилися на полі після виходу на заміну.
Нагадаємо, що раніше Шахаб оформив дубль в матчі з Фехерваром.