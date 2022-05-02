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Український захисник записав на свій рахунок результативну дію.

Фехервар у рамках поєдинку тридцятого туру чемпіонату Угорщини вирушив у гості до Дебрецена і здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Український захисник Артем Шабанов провів на полі весь матч і відзначився результативною передачею – дебютною для себе в Угорщині.

Огляд матчу:

Зазначимо, що також усю зустріч відіграв Євген Макаренко, а Іван Петряк та Богдан Леднєв з'явилися на полі після виходу на заміну.

Нагадаємо, що раніше Шахаб оформив дубль в матчі з Фехерваром.