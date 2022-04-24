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26-річний іранець залишив Зорю після початку воєнних дій в Україні.

Академія Пушкаша у матчі 29 туру чемпіонату Угорщини розійшлася миром із Фехерваром. Матч закінчився з рахунком 2:2.

У цій зустрічі оформленим дублем відзначився нападник Шахаб Захеді, орендований у луганської Зорі після початку війни в Україні.

Це були дебютні результативні дії 26-річного іранця у складі нового клубу, де він уже провів п'ять матчів.

Крім цього, у складі Академії Пушкаша весь матч провів українець Артем Фаворов. У стартовому складі Фехервара на поле вийшов Артем Шабанов, а на 68 хвилині на заміну вийшов Євген Макаренко. Леднєв провів всю гру на лаві запасних.