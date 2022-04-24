26-річний іранець залишив Зорю після початку воєнних дій в Україні.
pfla.hu
24 апреля 2022, 10:42
Академія Пушкаша у матчі 29 туру чемпіонату Угорщини розійшлася миром із Фехерваром. Матч закінчився з рахунком 2:2.
У цій зустрічі оформленим дублем відзначився нападник Шахаб Захеді, орендований у луганської Зорі після початку війни в Україні.
Це були дебютні результативні дії 26-річного іранця у складі нового клубу, де він уже провів п'ять матчів.
Крім цього, у складі Академії Пушкаша весь матч провів українець Артем Фаворов. У стартовому складі Фехервара на поле вийшов Артем Шабанов, а на 68 хвилині на заміну вийшов Євген Макаренко. Леднєв провів всю гру на лаві запасних.