До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 2 травня.
Завершилася шістдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбило 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.
У ході боїв нашими захисниками знищено:
▪️6 танків
▪️5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10»
▪️5 артилерійських систем
▪️22 одиниці бойової броньованої техніки
▪️8 автомобілів
Командування "Схід" повідомляє:
За останню добу ЗСУ ліквідували:
▪️рашистів – 75
▪️танків – 2
▪️БМП — 6
▪️ББМ — 5
▪️Артилерійських систем – 1
▪️Мінометних розрахунків – 2
▪️АТ – 3
▪️БПЛА – 4
▪️Спецтехніки – 1
⚡️ Володимир Зеленський:
▪️російські війська нанесли ракетний удар по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років. Чим російській державі загрожували ці діти?
▪️В Лисичанську згоріла гімназія, якій, до речі, було понад 100 років. Її побудували ще бельгійці, вона витримала дві світові війни, але для Російської федерації і вона виявилась загрозою.
▪️220 українських дітей вбито росією з 24 лютого. І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до окупованих районів.
▪️1750 закладів зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів.
▪️Найближчим часом очікуємо на новий санкційний пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки для блокування доходів Росії від енергоресурсів. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щодня за викопне паливо.
▪️Уже зараз варто готуватися до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо без цього у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати.
▪️Державними нагородами відзначено 438 військових ЗСУ. Звання Героя України присвоєно старшому лейтенанту Тодорову Дмитру.