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До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 2 травня.

Завершилася шістдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбило 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

У ході боїв нашими захисниками знищено:

▪️6 танків

▪️5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10»

▪️5 артилерійських систем

▪️22 одиниці бойової броньованої техніки

▪️8 автомобілів

Командування "Схід" повідомляє:

За останню добу ЗСУ ліквідували:

▪️рашистів – 75

▪️танків – 2

▪️БМП — 6

▪️ББМ — 5

▪️Артилерійських систем – 1

▪️Мінометних розрахунків – 2

▪️АТ – 3

▪️БПЛА – 4

▪️Спецтехніки – 1

⚡️ Володимир Зеленський:

▪️російські війська нанесли ракетний удар по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років. Чим російській державі загрожували ці діти?

▪️В Лисичанську згоріла гімназія, якій, до речі, було понад 100 років. Її побудували ще бельгійці, вона витримала дві світові війни, але для Російської федерації і вона виявилась загрозою.

▪️220 українських дітей вбито росією з 24 лютого. І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до окупованих районів.

▪️1750 закладів зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів.

▪️Найближчим часом очікуємо на новий санкційний пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки для блокування доходів Росії від енергоресурсів. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щодня за викопне паливо.

▪️Уже зараз варто готуватися до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо без цього у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати.

▪️Державними нагородами відзначено 438 військових ЗСУ. Звання Героя України присвоєно старшому лейтенанту Тодорову Дмитру.