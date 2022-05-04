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До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 3 травня.

Завершилася шістдесят дев'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

👊Протягом доби, 3 травня, в районах відповідальності Операції об'єднаних сил та оперативно-тактичного угруповання "Схід" рашисти здійснили 15 атак, тривають бої.

В ході боїв, українські захисники знищили:

На напрямку ООС (Донецька та Луганська області):

▪️танків – 6

▪️артилерійські системи — 5 (з них 3 РСЗВ)

▪️бойові броньовані машини – 15

▪️АТ – 9

▪️крилаті ракети – 1

▪️БПЛА – 3

На напрямку угрупування Схід:

▪️особового складу – 40

▪️танків — 5

▪️БМП – 2

▪️АТ – 7

▪️мінометних розрахунків – 1

Борис Джонсон повідомив про намір передати Україні військової техніки на £300 мільйонів.

За попередньою інформацією, пакет допомоги включатиме:

▪️дрони Malloy T150, (дальність польоту 70 км, можуть нести до 68 кг обладнання),

▪️засоби радіоелектронної боротьби,

▪️контрбатарейну радарну систему,

▪️GPS-глушилки,

▪️тисячі приладів нічного бачення,

▪️більше десятка спеціалізованих Toyota Landcruiser для евакуації мирного населення на сході України.

⚡️ Володимир Зеленський:

▪️ Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з «Азовсталі» в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей.

▪️ Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет. Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах.

▪️ В Рівненській області сталась жахлива дорожня аварія. На цей час 17 загиблих, але жертв може бути більше.

▪️ Державними нагородами відзначено 185 військовослужбовців ЗСУ, з них двоє — посмертно. Ще двом нашим захисникам присвоєно звання Героя України.