До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 3 травня.
Завершилася шістдесят дев'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
👊Протягом доби, 3 травня, в районах відповідальності Операції об'єднаних сил та оперативно-тактичного угруповання "Схід" рашисти здійснили 15 атак, тривають бої.
В ході боїв, українські захисники знищили:
На напрямку ООС (Донецька та Луганська області):
▪️танків – 6
▪️артилерійські системи — 5 (з них 3 РСЗВ)
▪️бойові броньовані машини – 15
▪️АТ – 9
▪️крилаті ракети – 1
▪️БПЛА – 3
На напрямку угрупування Схід:
▪️особового складу – 40
▪️танків — 5
▪️БМП – 2
▪️АТ – 7
▪️мінометних розрахунків – 1
Борис Джонсон повідомив про намір передати Україні військової техніки на £300 мільйонів.
За попередньою інформацією, пакет допомоги включатиме:
▪️дрони Malloy T150, (дальність польоту 70 км, можуть нести до 68 кг обладнання),
▪️засоби радіоелектронної боротьби,
▪️контрбатарейну радарну систему,
▪️GPS-глушилки,
▪️тисячі приладів нічного бачення,
▪️більше десятка спеціалізованих Toyota Landcruiser для евакуації мирного населення на сході України.
⚡️ Володимир Зеленський:
▪️ Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з «Азовсталі» в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей.
▪️ Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет. Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах.
▪️ В Рівненській області сталась жахлива дорожня аварія. На цей час 17 загиблих, але жертв може бути більше.
▪️ Державними нагородами відзначено 185 військовослужбовців ЗСУ, з них двоє — посмертно. Ще двом нашим захисникам присвоєно звання Героя України.