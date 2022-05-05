Другое

До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 4 травня.

Завершилася сімдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Протягом доби російські загарбники здійснили 11 атак на позиції українських військових, яки наші захісники з успіхом відбили.

Четвертого травня ЗСУ вразили дев'ять повітряних цілей противника, з яких:

- 2 винищувачі СУ-30;

- 4 БПЛА;

- 3 крилаті ракети;

Окрім того, є добрі новини із с Маріупольского напрямку.

344 людини з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки прибули в Запоріжжя. Це жінки і діти, а також люди похилого віку. ​

На Донецькому та Луганському напрямках українські війська знищили п'ять танків, сім одиниць броньованої техніки та близько сорока військовослужбовців рашистів.

Другий день продовжується штурм Азовсталі з боку російських військ. Тим не менш, наши захісники мужньо тримають оборону в катакомбах заводу та знищують ворога за мірою можливостей.

Ввечері окупанти атакували Дніпро — дві ракети вдарили прямо по центру міста. Наразі інформації щодо постраждалих немає.