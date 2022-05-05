До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 4 травня.
Завершилася сімдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Протягом доби російські загарбники здійснили 11 атак на позиції українських військових, яки наші захісники з успіхом відбили.
Четвертого травня ЗСУ вразили дев'ять повітряних цілей противника, з яких:
- 2 винищувачі СУ-30;
- 4 БПЛА;
- 3 крилаті ракети;
Окрім того, є добрі новини із с Маріупольского напрямку.
344 людини з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки прибули в Запоріжжя. Це жінки і діти, а також люди похилого віку.
На Донецькому та Луганському напрямках українські війська знищили п'ять танків, сім одиниць броньованої техніки та близько сорока військовослужбовців рашистів.
Другий день продовжується штурм Азовсталі з боку російських військ. Тим не менш, наши захісники мужньо тримають оборону в катакомбах заводу та знищують ворога за мірою можливостей.
Ввечері окупанти атакували Дніпро — дві ракети вдарили прямо по центру міста. Наразі інформації щодо постраждалих немає.