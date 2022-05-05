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Клуб МЛС обіграв мексиканський Пумас за сумою двох зустрічей.

Сіетл Саундерс на своєму полі обіграв мексиканський Пумас з рахунком 3:0 у фіналі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Першу гру було завершено з рахунком 2:2.

Перемогу американській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Ніколаса Лодейро та Рауля Руїдіаса, який оформив дубль.

Таким чином Сіетл Саундерс став першим клубом МЛС, який зміг відсвяткувати абсолютну перемогу в Лізі чемпіонів КОНКАКАФ.

Завдяки цьому досягненню Сіетл Саундерс зіграє в наступному клубному чемпіонаті світу.